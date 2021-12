Este domingo se completó la segunda fecha de la Liga Amateur de Fútbol con el encuentro entre Defensores de Iturraspe y La Trucha FC, que había sido suspendido por una agresión.

Fue victoria del equipo Verde por 2 a 1, que logró dar vuelta la contienda y se subió a la cima de la Zona 1.

Así quedaron las zonas:

Zona 1

1. Def. de Iturraspe 6 pts. +1

2. La Milka 4 pts.

3. La Trucha FC 3 pts.

4. Club Colón 3 pts. -2

5. Juv. Unida 1 pt. -2

Zona 2

1. La Florida 9 pts. +4

2. Tiro y Gimnasia 5 pts. +1

3. Estudiantes SC 4 pts.

4. 1° de Mayo 4 pt.

5. Def. de Frontera 3 pts. -1

Programación de la 4° fecha (8 de enero)

- Cancha de Juventud Unida

16 hs Club Colón vs. Estudiantes

17.15 hs La Florida vs. 1° de Mayo

18.30 hs La Trucha vs. Juv. Unida

- Cancha de La Milka

17 hs Def. de Frontera vs. Tiro y Gimnasia

18.30 hs Def. de Iturraspe vs. La Milka