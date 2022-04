Defensores de Frontera consiguió este viernes su primera victoria en la temporada tras derrotar en condición de local 3 a 1 a San Martín de Angélica por la 4° fecha de la Zona Sur de Primera B en Liga Rafaelina.

Los goles del equipo de Oscar Giacone fueron anotados por Nicolás Ávila -a los 38' y a los 40' del primer tiempo- y por Leandro Funes a los 10' de la segunda parte. Había abierto el marcador Carpio a los 30' de la primera parte para el equipo visitante.

La fecha continuará el domingo donde La Hidráulica visitará a Juventud Unida de Villa San José desde las 14.30 en reserva y 16 hs en primera división.

4° fecha

Def. de Frontera 3-1 San Martín

Sp. Santa Clara vs. Dep. Susana

Juv. Unida vs. La Hidráulica

Zenón Pereyra vs. Atl. Esmeralda

Sp. Libertad vs. Dep. Josefina

Tabla

1. Sp. Santa Clara 9 pts.

2. La Hidráulica 7 pts.

3.Sp. Libertad 6 pts.

4. San Martín 6 pts.

5. Atl. Esmeralda 5 pts.

6. Def. de Frontera 4 pts.

7. Zenón Pereyra 3 pts.

8. Dep. Josefina 2 pts.

9. Dep. Susana 1 pts.

10. Juv. Unida 1 pts.