El pasado fin de semana marcó el debut histórico de Bochas Sport Club en la Liga Nacional Femenina de Básquet, la máxima categoría del país. Con la sanfrancisqueña Lucía Ballari como una de las protagonistas, el equipo cordobés enfrentó una exigente doble fecha en tierras riojanas, con resultados adversos pero experiencia ganada.

En su primer partido, Bochas cayó 76-66 ante Fusión Riojana, en un duelo parejo durante gran parte del encuentro. El conjunto local hizo valer su intensidad defensiva y un reparto de goleo colectivo para quedarse con la victoria. Florencia Ortiz Páez fue la figura con 14 puntos, mientras que Lucía Ballari sumó 8 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias, en una sólida presentación individual.

El domingo, la historia fue distinta. Bochas enfrentó a Unión Deportiva San José y sufrió una contundente derrota por 95-50, frente a uno de los equipos más fuertes del torneo. Natacha Pérez, figura de selección y capitana del equipo mendocino, lideró con 15 puntos y 8 rebotes. A pesar del abultado resultado, Ballari volvió a destacarse con 7 puntos y 4 rebotes, siendo una de las más activas en ofensiva para Bochas.

Tras este arranque, el equipo de Colonia Caroya se prepara para su tercer partido, que será este jueves ante Chañares, en busca de su primera victoria y seguir sumando rodaje en una liga que exige máxima competitividad.

La participación de Ballari representa un orgullo para el deporte de San Francisco, consolidando su crecimiento en el básquet femenino nacional.