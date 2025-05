Juan Pablo López tiene los pies en la tierra, pero la mirada siempre en el cielo. Practica en el Aeroclub San Francisco y se consagró campeón en el Certamen Latinoamericano de Aeromodelismo en Alta Gracia, dentro de la categoría Sportsman del circuito IMAC. Lo curioso: no era su especialidad, y compitió con un avión prestado.

—“El aeromodelismo es un hobby basado en la construcción de modelos pequeños. Aviones capaces de volar sin piloto ni tripulación, son aviones a radiocontrol”, explicó Juan Pablo. Dentro de la disciplina hay muchas categorías. En su caso, compite normalmente en F3A, acrobacia de precisión, aunque en esta ocasión fue invitado a participar de IMAC, una modalidad similar pero con aviones a escala.

—“Nunca había participado de IMAC y fue un lindo desafío haberlo afrontado”, contó sobre la experiencia, que lo tuvo como protagonista absoluto. —“No me preparé tanto porque volé con un avión prestado, pero me fue bien porque ya tengo bastante experiencia con el F3A, hace varios años que compito y hasta he viajado al exterior”.

Sobre las exigencias de este tipo de competencias, aclaró que “se trata de realizar maniobras en un plano imaginario, y el que menos errores comete gana. Parece simple, pero requiere mucha precisión y concentración”.

Juan Pablo ya tiene otros logros importantes en su historial, aunque recuerda con cariño sus primeros pasos: “Empecé como hobby y fui creciendo. Mi primer título importante fue en un torneo nacional”.

Para él, representar a su ciudad tiene un valor especial: —“Es un privilegio, tenemos uno de los mejores aeroclubes y siempre trato de dar el máximo para dejarlo en lo más alto”.

Finalmente, dejó un mensaje para quienes quieran sumarse al aeromodelismo: —“Pueden comunicarse por nuestra cuenta de Instagram (@aeromodelismosanfrancisco) o acercarse al club”.