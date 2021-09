Cumplieron la meta: tres sanfrancisqueños completaron el Rally Raid de San Juan

El pasado fin de semana se desarrolló la cuarta fecha del Campeonato de Argentino de Rally Raid 2021 en San Juan. Hasta allí llegaron los sanfrancisqueños Emanuel Vera, Damián Graziosi y Emiliano Curto, que participaron a bordo de los cuatriciclos del GM Motorsports y lograron completar tres etapas durísimas con un total de más de 700 kilómetros de travesía por el desierto sanjuanino.

"El resultado fue el esperado, cumplimos con el objetivo de terminar en un rally que nos habían anticipado que iba a ser muy duro y difícil con etapas típicas de Dakar, estamos muy contentos de haberlo terminado", explicó Emanuel Vera, quien volvió a la actividad después de 9 años.

Vera contó que debieron sortear distintas dificultades en la travesía que tuvo como epicentro el circuito San Juan Villicum y que comenzó el viernes con 50 km. muy intensos, continuó el sábado con 350 km. y cerró el domingo con 250 km.

"Mucha duna, guadal, que es algo que acá en San Francisco no hay forma de entrenarlo, más el calor, la sequía, todo complicaba y por eso el resultado es más que satisfactorio", contó Vera.

¿Cómo te sentiste vos después de 9 años?

El viernes apenas largo me sentí lento, sinceramente, muy cómodo con el cuatri, pero lento en la navegación después de 9 años. Me adapté, venía bien hasta que me encontré a Martin Duplessis que tenía un desperfecto mecánico, lo ayudé a salir, perdí mucho tiempo valioso, pero gané una amistad dentro de la disciplina, que es lo más importante.

Sin embargo, terminaste segundo en la primera etapa...

Hacía 9 años que no tenía navegación, fue algo muy loco, me sentí raro porque habiendo pasado tantos años, meter un segundo tiempo fue muy satisfactorio, pero eso tuvo un pro y un contra...

¿Por qué?

Porque el día sábado tuve que salir detrás del que había ganado la categoría del viernes, tuve que salir con un ritmo mucho más rápido detrás de los profesionales, mantuve el segundo puesto hasta el primer parcial, pero en el otro tramo de la etapa decidí bajar la velocidad porque un golpe ahí es muy fuerte y porque mi objetivo era adquirir experiencia después de 9 años. Salimos a tirar junto a Lucas - mi compañero-, pero se nos complicó mucho en las dunas, se nos clavaron los cuatriciclos y perdimos mucho tiempo en sacarlos, pero son experiencias que se adquieren viviéndolas.

¿Cómo fue el cierre?

El domingo largamos muy tarde, venia con buen ritmo porque me encontré con caminos de rally que es un terreno donde yo ya había corrido, ahí tenía un plus, pero decidí bajar la velocidad porque venía teniendo problemas con el sistema satelital entonces decidimos tirar juntos con Lucas, Emiliano y Damián...

Terminaron todos juntos...

Sí, era el plan de la carrera, terminar todos porque lo más valioso era terminar. Los chicos hicieron un carrerón también, sorprendente y em puso muy contento con ellos, pero la idea era terminar. Los resultados se fueron dando, personalmente medí los parciales para ver qué potencia hay que tener para estar en los primeros puestos, pero nuestro objetivo no era ese, era terminar la carrera.

¿Qué se viene en el futuro?

Hay posibilidades, hay ofrecimiento del equipo de darme de nuevo la nave que creo que no la aproveché y estoy muy agradecido, pero hay que trabajra en el físico porque si bien estuve 6 meses entrenando, pero la carrera te pasa factura y principalmente lo económico. La idea es querer estar, pero hay que sentarse a analizar numero por número.

"Agradecido siempre a mi familia, el viernes fue mi cumpleaños y lo pasé lejos de ellos y de mis amigos que me escribían, me motivaban e iban siguiéndome en el GPS, a las empresas que me ayudaron y al equipo Matarucco y especialmente a Emiliano y a Damián que fueron el motor para que vuelva a correr", concluyó Vera.

Los resultados de la categoría donde participaron los sanfrancisqueños