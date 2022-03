Cuesta: "Estoy aprovechando al máximo los minutos que me da el técnico"

San Isidro se prepara para cerrar la fase regular en su casa con tres duelos determinantes ante Barrio Parque, Villa San Martín e Independiente de Oliva. En ese marco, el joven Ignacio Cuesta contó cómo se preparan para este desafío y se mostró muy conforme con los minutos en cancha que tiene en esta temporada.

"Se viene lindos partidos con equipos que ya enfrentamos, podemos decir que son revanchas y que jugamos con nuestro publico y nuestra gente de local. Estamos metidos en estos últimos partidos que son muy lindos y que también van a estar muy duros de cara a la recta final de fase regular y encarando playoffs", expresó.

El Rojo acumula tres victorias consecutivas en condición de visitantes, triunfos que lo depositaron en la lucha por el Nº 2 de la Conferencia Norte. "Nosotros vamos partido a partido, desde el partido con Libertad -donde empezamos a jugar de visitante-, dijimos de ir partido a partido y enfocarnos en el rival de turno, quien sea, Rivadavia que nos complicó acá, Jachal que estaba último o Libertad que está en mitad de tabla. Son partidos que había que ganar, que nos sirvieron para prepararnos para estos partidos que vienen. Ya casi estamos y todo se está dando para estar primeros o segundos", comentó el jugador.

En cuanto a lo personal, el jugador se siente conforme con los minutos que le da Beltramo y espera seguir respondiendo de esta manera. "Estoy aprovechando al máximo los minutos que me da el técnico, sean cinco, sean diez, siempre trato aprovecharlos al máximo. Este año tengo la oportunidad y estoy dando todo lo que puedo dar: intensidad, hacer jugar y ordenar el equipo desde la defensa", indicó.

Cuesta disputó 11 partidos en torneo de 2021. En esta temporada ingresó en 35 de los 38 partidos con un promedio de 8 minutos por juego.

"En las practicas con Milton (Vittar) y Santi Bruno hay mucha competitividad, eso hace que entre los tres elevemos nuestro nivel en los entrenamientos y lo volquemos en los partidos", expresó Cuesta.

Se afianza

El jugador llegó a San Francisco en 2018 proveniente de Marcos Juárez, desde allí se destacó en las categorías u17, u19 y en la liga local. Además, también alternó minutos en Liga Argentina hasta este presente donde comienza a afianzarse. "Desde que vine en 2018 nunca me imaginé entrenar con la Liga, ese año me tocó y me tocó debutar, siempre aprovechando al máximo las practicas porque si bien había planteles difíciles, aprendí mucho, absorbí mucho de los jugadores, la experiencia y el roce, eso lo pude volcar en la primera local y en u19. Eso me fue preparando, me sentía con confianza de jugar algunos minutos e ir arrancando, hoy estoy aprovechando la oportunidad que me da el DT y afianzándome", señaló.

"De todas las temporadas que tuve con la que mas me siento identificado es con este plantel, me siento más parte, mas incluido, además de ser un plantel joven son buenas personas y siempre están alentándote constantemente. El grupo humano es muy bueno, eso lo pasas a la cancha y termina siendo algo maravilloso", concluyó.