Sportivo Belgrano incorporó cuatro jugadores de nacionalidad ecuatoriana a los planteles formativos de la institución. Todos provienen del club "Naranja Mekanica", institución que milita la segunda división de Ecuador.

El club ecuatoriano es reconocido por ser una institución donde han jugado futbolistas que estuvieron en Brasil 2014, incluso algunos que son históricos del fútbol nacional y de los clubes más importantes de dicho país.

La llegada de los jugadores se dio a través de un convenio gestionado por el vicepresidente Gabriel Federico y "se da en carácter de establecer relaciones amistosas a nivel internacional". Sobre la negociación dijo: "La metodología es muy sencilla, en este caso nosotros recibimos a cuatro jugadores en la pensión, los fichamos para que disputen la liga local y vayan ganando conocimientos y jerarquía dentro de nuestro fútbol".

Los chicos tienen los mismos derechos y obligaciones que el resto de los jugadores que forman parte del club, tanto para la pensión como para cualquier actividad institucional. “Existe un acuerdo de convivencia para que todo funcione siempre de la mejor manera posible y todos puedan estar cómodos”, añadió.

Para finalizar, el vicepresidente detalló que inicialmente los chicos van a estar durante tres meses si logran adaptarse y se sienten cómodos, dos de ellos van a quedarse por lo que resta del año, mientras que los dos restantes van a volver y en simultáneo vendrán dos jugadores nuevos".

Refuerzos

Sthik Jorkhawl Casierra Velasco que es categoría 2005 expresó: "Me siento muy bien, con mis compañeros, con los profesores son muy amables y se sienten las buenas vibras. Para mí estar en Argentina significa estar un poco más cerca de mi sueño que es llegar a ser un gran jugador profesional; mis objetivos son llegar a ser el mejor lateral de mi país y si Dios lo permite, llegar a ser el mejor del mundo".

Junto con él viajó Erick Eduardo Murrieta Saltos, categoría 2008. Entre sus objetivos están “llegar a ser jugador profesional, ser reconocido” y agregó: "Quiero poder ayudar a todas las personas que me han apoyado y que siempre han estado ahí para mí y otro de mis objetivos es ser una inspiración a seguir adelante, a que no se rindan por más difícil que sea la vida que siempre lo intenten y que no dejen de hacer lo que más les gusta".

Dalton Arkey Portocarrero Gracia (categoría 2008) resaltó el apoyo que les da el club y valoró el compañerismo de todos. “Con respecto a las prácticas y convivencia en general, la verdad es todo muy bueno, son chéveres los muchachos y profesores, siempre que pedimos un favor están ahí para ayudarnos... eso es lo que más me gusta, que nos hacen sentir como en casa”.

Por otra parte habló en positivo de la exigencia de las prácticas para potenciar su nivel como jugador. “Para mí y mi familia significa mucho que yo haya salido de mi país con tan solo 16 años, por eso mis objetivos son dar una buena impresión y poder quedarme acá”, subrayó.

Por último, otro de los recién llegados es Sander Antonio Bueno Quiñones, categoría 2005. El joven destacó: "La estoy pasando bien la verdad adaptándome poco a poco, los chicos son todos buenos, con todos me llevo bien y en las prácticas me va muy bien cada día mejorando y entrenando al 100. Estar acá en Argentina para mí es una gran oportunidad, mi objetivo es poder hacer un buen año acá muchos goles muchas asistencias debutar en primera y llegar a Europa".