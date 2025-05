Huracán abrió los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 con una victoria por 1 a 0 frente a Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito, con un gol de Walter Mazzantti, y ya espera en semifinales al ganador del duelo entre Boca e Independiente.

Según consignó el cronograma oficial, la etapa continúa este lunes 19 de mayo con dos encuentros clave: a las 19 horas, Argentinos Juniors será local ante San Lorenzo en el estadio Diego Armando Maradona. Más tarde, a las 21.30, se disputará el clásico entre Boca e Independiente en La Bombonera, uno de los partidos más esperados de esta instancia.

El martes 20 será el turno de River Plate, que enfrentará a Platense desde las 20.30 en el estadio Monumental. El conjunto de Vicente López llega tras sorprender en la fase anterior con la eliminación de Racing.

En esta etapa del certamen, todos los encuentros se definen en tiempo reglamentario y, de persistir el empate, por penales. La final, en cambio, contempla tiempos suplementarios antes de una eventual definición desde los doce pasos. El partido decisivo se disputará el 1 de junio en Santiago del Estero.

De acuerdo al cuadro de semifinales, Huracán jugará ante el ganador de Boca vs. Independiente, mientras que del otro lado se cruzarán los vencedores de Argentinos Juniors vs. San Lorenzo y River vs. Platense.