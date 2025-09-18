Cruz del Eje fue sede del inicio del programa “Futuros Campeones Cordobeses”

Con gran entusiasmo y un marco de público numeroso, Cruz del Eje fue sede de la velada inaugural de Futuros Campeones Cordobeses, una iniciativa del Gobierno de la Provincia de Córdoba a través de la Agencia Córdoba Deportes. El programa busca promover el boxeo amateur en toda la provincia, fomentar la participación de jóvenes deportistas y fortalecer los clubes locales.

El ciclo propone generar oportunidades reales de competencia, visibilizar el trabajo de entrenadores y clubes, y acercar el boxeo a todo el interior provincial. Durante la primera velada, los jóvenes deportistas subieron al ring para mostrar su progreso en este deporte.

En cuanto a la primera edición, llevada a cabo en el Olayón Club de Cruz del Eje, en total se disputaron siete combates amateurs, una exhibición, una pelea femenina y dos enfrentamientos profesionales que cerraron la jornada con un alto nivel técnico.

La segunda fecha del programa se llevará a cabo el viernes 19 de septiembre en el Club Sirio Libanés de la ciudad de Deán Funes.

Ganadores de la primera fecha en Cruz del Eje

Amateur: Guillermo Britos (Río Cuarto) – H. 48 kg

Nicolás Vargas (Los Cerrillos) – H. 70 kg

Benjamín Yacono Casas (Córdoba) – H. 69 kg

Claudio Gregorich (Córdoba) – +91 kg

Marcos Ruarte (Cruz del Eje) – H. 60 kg

Sol Tejeda (Villa Dolores) – H. 51 kg

Fernando Patoco (La Calera) – H. 69 kg

Profesional:

Franco “Panterita” Rodríguez (9 de Julio, Bs. As.) – Welter, 4R

Exhibición: Máximo Lescano (Cruz del Eje) vs Valentín Sosa (Río Cuarto)

Futuros Campeones Cordobeses: una propuesta para el crecimiento del boxeo amateur

Se trata de la primera edición de una acción concreta que pone en valor la tradición del boxeo en Córdoba. La misma promueve la participación deportiva, fortalece a los clubes barriales y abre nuevas oportunidades para más jóvenes de toda la provincia.

Uno de los ejes fundamentales del programa es el trabajo articulado entre los municipios, los clubes, la Agencia Córdoba Deportes y la Federación, lo que garantiza no solo la organización profesional de cada evento, sino también la posibilidad de generar ingresos genuinos para las instituciones, brindar experiencias competitivas y también alejar a los jóvenes de situaciones de riesgo social.El programa contempla la realización de veladas con peleas amateur y profesionales, con el objetivo de fortalecer los clubes barriales, fomentar la participación deportiva y acercar nuevas oportunidades a los jóvenes de toda la provincia. Próximamente, el ciclo continuará en otras localidades como Deán Funes, Sampacho, Huinca Renancó y Laboulaye.