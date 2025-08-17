Córdoba vivió una jornada histórica con Los Pumas y los All Blacks en el Kempes

Córdoba vivió una jornada histórica al recibir el partido entre Los Pumas y All Blacks, por la primera la primera fecha del Rugby Championship 2025.

Casi 60 mil personas provenientes de diversas partes del país y de países de la región presenciaron el evento, que fue transmitido a más de 60 millones de personas de todo el mundo y cubierto por más de 200 periodistas.

El gobernador Martín Llaryora presenció el partido y destacó el valor estratégico que representa para la provincia recibir megaeventos deportivos y musicales.

El mandatario provincial subrayó el impacto económico y el movimiento que el partido entre Los Pumas y los All Blacks generó durante días en la ciudad de Córdoba y alrededores. Mencionó especialmente al sector hotelero y gastronómico, también otros rubros como el transporte y los servicios en general.

“Estamos muy contentos, lo que vivimos hoy en Córdoba es una verdadera fiesta, con una multitud que pudo disfrutar de un evento internacional. Estamos orgullosos porque trabajamos junto al sector privado para consolidarnos como plaza de grandes eventos”, declaró Llaryora.

Durante la previa, el Fanfest instalado en la cancha auxiliar convocó a miles de familias, con música en vivo, foodtrucks, stands, juegos y pantallas gigantes. En paralelo, se vivió un fuerte impulso turístico, con ocupación hotelera plena en la capital y zonas aledañas, y un notable movimiento en el sector gastronómico y comercial.

El evento también marcó un hito en términos de sustentabilidad: toda la energía utilizada en el estadio fue generada con biocombustibles, como parte del programa de Transición Energética Sustentable impulsado por el Gobierno de Córdoba.

El resultado favoreció a los All Blacks (41-24), que mostraron su jerarquía en la cancha. Pero la victoria más importante fue del público, de la organización y del deporte argentino. Córdoba volvió a demostrar que está preparada para recibir al mundo, con infraestructura, planificación y trabajo en conjunto entre los sectores público y privado.

El presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, valoró que “es uno de los eventos deportivos más importantes de los últimos 20 años, y Córdoba cuenta con toda la infraestructura necesaria para atraer este tipo de encuentros. Ahora queda la vara muy alta, con la elite del rugby mundial”.

Finalmente, el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, resaltó la decisión política del Gobierno de Córdoba por apostar a ser sede de grandes eventos: “Córdoba es sede de grandes eventos y eso nos permite impulsar la economía naranja con un evento internacional donde Córdoba va a ser vista en todo el mundo. En Córdoba trabajamos en conjunto con el sector privado para impulsar este tipo de eventos”.