El presidente del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (COSEDEPRO), Marcelo Frossasco, encabezó la delegación cordobesa que participó de la 2° Reunión del Consejo Federal de Seguridad Deportiva, realizada en el Centro Cívico de la ciudad de San Juan.

El encuentro, organizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Gobierno de la Provincia de San Juan, reunió a especialistas, referentes y miembros de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales.

Durante el panel “Federalismo en materia de seguridad deportiva”, Frossasco presentó el modelo que sigue Córdoba, junto a autoridades de Buenos Aires, Santa Fe, Salta y Mendoza.

En detalle, el presidente del COSEDEPRO expuso sobre dos herramientas en materia de seguridad deportiva que se aplican en la provincia de Córdoba y que son innovadoras en todo el país:

1 – Reglamento Preventivo y Disuasivo del Deporte Federado de Córdoba.

2 – SISAE: Sistema de Sanciones y Estadísticas. Registro de Clubes y Personas Relacionados en Hechos de Violencia del Deporte Federado de Córdoba.

Además, el funcionario presentó a las 11 nuevas delegaciones del programa Tribuna Segura, que convierte a Córdoba en la única jurisdicción del país que puede cubrir zonalmente toda la provincia.

En la jornada también se desarrollaron diferentes temáticas como: evaluación de la gestión nacional; federalismo en materia de seguridad deportiva; experiencias de las Fuerzas de Seguridad en los traslados interjurisdiccionales; seguridad en eventos futbolísticos; antisemitismo en el fútbol; infraestructuras seguras; estado del Proyecto de Ley “Antibarras”; y la evolución del programa Tribuna Segura.

La provincia de Córdoba había sido sede de las dos reuniones anteriores sobre la problemática, como fueron la reunión del Consejo Federal de Seguridad en Eventos Deportivos (desarrollada en octubre del 2024) y la Jornada Internacional en Eventos Deportivas, a mediados de marzo del corriente año.

Encabezaron el encuentro, el gobernador de la provincia de San Juan, Marcelo Orrego; la secretaria de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva y el director de Seguridad en Eventos Deportivos, Franco Berlín.

Completaron la delegación cordobesa los integrantes de la dirección de Planificación y Diseño Prevencional de la Policía, Comisario Mario Soria y el Oficial Principal Ariel Jordan.