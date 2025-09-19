Córdoba homenajeó a sus jóvenes medallistas de los Juegos Panamericanos ASU 2025

Este miércoles por la tarde, en el auditorio Carlos Ortiz de La Voz del Interior, se realizó un emotivo acto de reconocimiento a los jóvenes deportistas cordobeses que fueron parte de los II Juegos Panamericanos Juniors Asunción 2025. La actividad fue organizada en conjunto por la Agencia Córdoba Deportes y La Voz del Interior, con el objetivo de destacar y valorar el esfuerzo, la dedicación y los logros obtenidos por la delegación en esta cita internacional.

Córdoba fue una de las provincias con mayor representación en la competencia, aportando 28 atletas a la delegación nacional, que obtuvo el quinto puesto en el medallero general. El aporte cordobés fue decisivo: 18 medallas en total, de las cuales 6 fueron de oro, 8 de plata y 4 de bronce, con destacadas actuaciones en disciplinas individuales y de conjunto.

En la ocasión, el presidente de la ACD, Agustín Calleri, agradeció a los deportistas y familias presentes: “Quiero felicitar a cada uno de ustedes, que han representado a nuestra provincia y país en los Juegos Panamericanos con orgullo y dedicación. Como titular de la Agencia Córdoba Deportes, pero también como ex deportista, reconozco el esfuerzo diario que han realizado para alcanzar este nivel de excelencia”.

Además agregó: “Quiero agradecer no solo a ustedes, sino también a sus padres, entrenadores y todos aquellos que han apoyado su camino. El deporte no solo se trata de ganar o perder, sino de los valores que transmite: disciplina, perseverancia, trabajo en equipo y respeto”.

Posteriormente, se realizó la entrega de distinciones y presentes en un clima ameno y lleno de camaradería deportiva. Martina Alterio, quien obtuvo el cuarto puesto en patinaje artístico, compartió sus sensaciones tras el reconocimiento: “Siendo del interior, todo cuesta el doble. En mi caso, tengo que viajar muy seguido a Buenos Aires para entrenar, y por eso estos espacios de encuentro con otros deportistas que comparten el mismo estilo de vida son muy valiosos”, expresó. “Es muy lindo sentir que todo ese esfuerzo vale la pena. A veces, un reconocimiento como este significa tanto o más que una medalla”, agregó.

Figuras y actuaciones memorables ASU

Entre los atletas más destacados de los Juegos ASU25, sobresalió Malena Santillán, la nadadora de San Francisco, que sumó cuatro medallas: oro en 200 metros espalda (con récord nacional y sudamericano juvenil), plata en los relevos 4×200 libre y 4×100 combinado, y bronce en 4×100 libre. Gracias a estos resultados, Malena logró la clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

También brilló Dante Nicola Rho, con oro en el relevo 4×100 combinado masculino y plata en el mixto 4×100 combinado. En tanto, Martina Urgelles cerró una buena participación en pruebas de fondo, con un sexto y séptimo lugar en 1500 y 800 metros libres, respectivamente.

En ciclismo BMX, Federico Capello se consagró campeón panamericano en una competencia exigente, y en deportes de conjunto, Juan Cruz Frontera lideró al seleccionado argentino de básquet 3×3 masculino hacia el oro. Lo mismo ocurrió con Valentín Maldonado Castro en rugby 7, y con Nicolás Rodríguez y Joaquín Costa, campeones con el equipo de hockey masculino.

La vela también tuvo protagonismo con Chiara Ferretti, quien obtuvo plata en tabla IQ Foil, mientras que Joaquín Reutemann finalizó cuarto, muy cerca del podio.

En squash, Francisco Sebastián Alfonso logró dos medallas de plata, en dobles y por equipos. El esquí náutico también aportó medallas: Bautista Ahumada Cirrincione fue segundo en slalom, y Isabella Besso Valero se ubicó entre las mejores diez en dos pruebas.

En handball femenino, Valentina Stanich fue parte del equipo subcampeón. En rugby 7 femenino, Melina López y Brisa Guzmán estuvieron cerca del podio, cayendo en el partido por el bronce ante Canadá.

Además, la judoca Valentina Álamo Torres tuvo un sólido debut panamericano, y Martina Alterio, en patinaje artístico, finalizó cuarta en una prueba de alto nivel.

En vóley femenino, la cordobesa Paula Tomasa fue parte del equipo que terminó cuarto, invicto en la fase de grupos.

En atletismo, Martín Moleker fue octavo en 10.000 metros. En aguas abiertas, Tomás Rodríguez no pudo completar los 10 km, y en ciclismo pista, Iñaki Serrano Esper avanzó hasta cuartos de final.

En gimnasia rítmica, Emma Ceballos Rappi se ubicó 11ª en la general individual, mientras que el conjunto argentino –con la participación de cordobesas– finalizó séptimo en la rutina con mazas.

Córdoba, semillero de alto rendimiento

El reconocimiento brindado por la Agencia Córdoba Deportes y La Voz del Interior buscó no solo poner en valor los resultados, sino también el esfuerzo diario de cada deportista, el acompañamiento de sus entrenadores, instituciones y familias.

El cierre del evento ratificó el compromiso de seguir acompañando a las nuevas generaciones de atletas que representan a Córdoba con orgullo. Los Juegos Panamericanos Juniors fueron una plataforma clave de proyección y, al mismo tiempo, una muestra del gran presente y el prometedor futuro del deporte cordobés.