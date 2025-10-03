Córdoba debuta en los eSports de los Juegos Evita con dos jóvenes de Bell Ville

Los Juegos Nacionales Evita siempre nos cuentan historias especiales. Esta vez, desde Bell Ville llega una dupla que representa a Córdoba en una de las disciplinas más novedosas de esta edición: los eSports. Pero detrás de los controles, están Pía Baiocchi y Lautaro Mc Cormack, dos estudiantes del IPET 267 Antonio Graziano que tienen un largo recorrido en el deporte escolar.

Ambos compiten en la modalidad FIFA, uno de los videojuegos más populares del mundo, pero su historia no comenzó frente a una pantalla, sino en la cancha y en la pista de patinaje; él juega al fútbol y ella se dedica al patín.

Durante años, representaron a su escuela en distintas ediciones del Córdoba Juega, en diferentes disciplinas como básquet, fútbol, handball y vóley.

Este año, motivados por su profesor Lisandro Piñero, decidieron sumarse a la nueva propuesta de los eSports. Participaron de todas las instancias clasificatorias en la provincia con el único objetivo de llegar a Mar del Plata. Y lo lograron.

“Nos encanta competir, sea en la cancha o en la Play. Pero esto no es solo jugar por jugar. Practicamos y nos preparamos como en cualquier otro deporte”, cuentan, orgullosos.

El camino no fue fácil: viajes, tiempos de estudio, partidos que definir y entrenamientos después de clases. Pero la pasión pudo más. Y hoy, ya instalados en La Feliz, compiten con la misma entrega que en la pista de patinaje o en una cancha de fútbol.

“Es una linda disciplina que complementa y que ahora al tener la posibilidad de participar en una instancia nacional motiva mucho a los chicos para seguir practicando. Tanto los eSports como los deportes tradicionales son muy importantes para su desarrollo”, asegura Lisandro, su profe.

Pía y Lautaro son el ejemplo de una nueva generación de deportistas cordobeses que combinan tradición con innovación. Que no le tienen miedo a probar algo nuevo. Que entienden que el deporte es mucho más que una medalla: es una forma de crecer, de compartir y de llegar a lugares que antes parecían imposibles.

Y esta semana, Córdoba también juega con ellos.