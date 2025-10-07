Córdoba brilló en los Evita: fue la mejor del país en Deporte Adaptado y tercera en el medallero general

Después de cinco intensas jornadas en Mar del Plata, concluyeron los Juegos Deportivos Nacionales Evita, la mayor competencia juvenil de la Argentina. Córdoba fue una vez más protagonista, consolidando una delegación comprometida y talentosa, que dejó en alto el nombre de la Provincia en cada disciplina.

Con un total de 41 medallas de oro, 21 de plata y 27 de bronce, Córdoba se ubicó en el tercer lugar del medallero general, detrás de Santa Fe y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El logro más importante se dio en Deporte Adaptado, donde la provincia se consagró como la mejor del país: 25 medallas doradas, 7 plateadas y 8 de bronce, reflejan el impacto de años de trabajo sostenido en programas de inclusión deportiva.

«Estamos muy orgullosos del compromiso y la entrega de cada uno de nuestros deportistas. No solo por los resultados, que son excelentes, sino por cómo vivieron esta experiencia. Esto reafirma el camino que venimos recorriendo, con una gestión que busca garantizar igualdad de oportunidades», expresó Federico Laje, director de Deporte Social de la Agencia Córdoba Deportes.

El atletismo adaptado aportó 12 oros, 5 platas y 6 bronces, mientras que la natación sumó 12 oros más, consolidando a Córdoba en lo más alto de la tabla en ambas disciplinas. También se destacaron las actuaciones en básquet en silla de ruedas (con la medalla de bronce), tenis de mesa (con plata), y voley sentado, donde la Provincia fue primera en la zona participativa.

En deporte convencional, Córdoba sumó medallas doradas en judo, karate, boxeo, skate, gimnasia artística, natación, atletismo, taekwondo, esgrima, tenis y básquet 3×3. Además, el equipo de e-sports logró un histórico tercer puesto, marcando el debut de esta disciplina en los Juegos y demostrando que el deporte también se reinventa y suma nuevas generaciones.

Con una delegación completa de 360 personas, integrada por deportistas, entrenadores y equipo de apoyo, Córdoba participó en las 36 disciplinas, tanto convencionales como adaptadas, reafirmando su compromiso con el desarrollo integral del deporte juvenil.

Desde el Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de la Agencia Córdoba Deportes, se trabajó durante todo el año en el programa Córdoba Juega, que movilizó a gran cantidad de escuelas y equipos, promoviendo la inclusión, el juego limpio y el acceso al deporte en todo el territorio.

Los Juegos Nacionales Evita volvieron a ser una gran fiesta federal del deporte argentino, donde miles de jóvenes compartieron experiencias, valores y sueños. Y Córdoba estuvo allí, con protagonismo, identidad y una delegación que sigue dejando huella.