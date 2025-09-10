Están abiertas las inscripciones para L’Étape Argentina by Tour de France 2026, que se realizará en Córdoba el domingo 22 de marzo de 2026. Se puede realizar a través de la web https://argentina.letapeseries.com/registration

La prestigiosa prueba ciclística volverá a poner a la provincia como epicentro de un evento internacional de alto vuelo. Córdoba fue elegida como sede por su geografía única, su infraestructura deportiva y su reconocida tradición en la organización de grandes eventos. El Tour de France traerá la esencia del ciclismo de ruta, ofreciendo a competidores amateurs y profesionales la posibilidad de vivir la experiencia como protagonistas.

El evento tendrá dos recorridos en un escenario de paisajes e infraestructura incomparables. Los participantes podrán elegir dos circuitos diseñados en el corazón del valle de Punilla: Ruta Larga (134 km): Kempes – Río Ceballos – Camino del Cuadrado – Valle Hermoso – Cosquín – Plaza Federal – Puente De La Sota – Autopista Córdoba–Carlos Paz – Kempes.

Ruta Corta (64 km): Kempes – La Calera – Camino de las 100 Curvas – Paredón – Puente De La Sota – Autopista Córdoba–Carlos Paz – Kempes.

Además de los recorridos principales, el evento promete ser un fin de semana completo de celebración del ciclismo en la provincia.

La cita coincidirá con el Campeonato Argentino de Ciclismo de Ruta, un prestigioso torneo que vuelve a Córdoba después de 25 años y que, junto a L’Étape, convierte a la ciudad en el epicentro deportivo del país y una referencia para los amantes de las dos ruedas.

Cuenta regresiva

En la web oficial además está disponible la información necesaria para conocer todo lo referente al evento.

Con la inscripción, cada ciclista recibirá un kit con un chip de cronometraje, número de corredor, brazalete de acceso, seguro, servicio de hidratación, alimentos, asistencia médica, mecánica y de barredora.

Según la modalidad de inscripción, el kit podrá incluir también el jersey oficial, bidón, kit de reparación y accesorios exclusivos.

Córdoba, sede del ciclismo mundial

La designación de Córdoba como sede 2026 consolida a la provincia como un epicentro deportivo y cultural de alcance internacional.

Con paisajes imponentes, pueblos con historia y una hospitalidad reconocida, la provincia se prepara para recibir a ciclistas de todas partes del mundo en una experiencia única.