Con el inicio de los octavos de final de la Copa Libertadores, los equipos argentinos comenzaron a disputar sus primeros compromisos. Vélez Sarsfield empató 0 a 0 ante Fortaleza en Brasil, mientras que Racing Club cayó por 1 a 0 frente a Peñarol en Montevideo. Esta fase se definirá la próxima semana y ya está en marcha la pelea por un lugar en los cuartos de final del torneo continental.

Según consignó la grilla oficial de la Conmebol, el ganador del cruce entre Vélez y Fortaleza se enfrentará en la siguiente ronda con quien avance entre Peñarol y Racing.

Estudiantes de La Plata será el próximo argentino en salir a la cancha este miércoles 13 de agosto cuando visite a Cerro Porteño, mientras que más tarde se medirán Flamengo e Internacional de Porto Alegre, también por la ida.

El jueves 14 llegará el turno de River Plate, que jugará en Paraguay ante Libertad desde las 21:30. Ese mismo día, Universitario recibirá a Palmeiras.

A continuación, el calendario completo de partidos de ida:

Fortaleza 0 – Vélez 0

Peñarol 1 – Racing 0

Atlético Nacional 0 – San Pablo 0

Miércoles 13 de agosto 19:00: Cerro Porteño vs. Estudiantes (FOX Sports – Disney+) 21:30: Flamengo vs. Inter (FOX Sports – Disney+)

Jueves 14 de agosto 19:00: Botafogo vs. Liga de Quito (FOX Sports – Disney+) 21:30: Libertad vs. River (FOX Sports – Telefe – Disney+) 21:30: Universitario vs. Palmeiras (FOX Sports 2 – Disney+)

Los encuentros de vuelta se disputarán entre el martes 19 y el jueves 21 de agosto, con el siguiente cronograma:

Martes 19 19:00: Vélez vs. Fortaleza 21:30: Racing vs. Peñarol 21:30: San Pablo vs. Atlético Nacional

Miércoles 20 19:00: Estudiantes vs. Cerro Porteño 21:30: Inter vs. Flamengo

Jueves 21 19:00: Liga de Quito vs. Botafogo 21:30: River vs. Libertad 21:30: Palmeiras vs. Universitario

De acuerdo al cronograma oficial de la competencia, los cuartos de final se disputarán entre el 16 y el 25 de septiembre, las semifinales están previstas entre el 21 y el 29 de octubre, y la gran final se celebrará el sábado 29 de noviembre en la ciudad de Lima, Perú.