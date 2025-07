Con tres partidos disputados y una jornada por jugarse, la Selección Argentina ya selló su clasificación a las semifinales de la Copa América Femenina 2025, aunque aún debe definirse si lo hará como líder o escolta del Grupo A. También Brasil, con puntaje ideal en el Grupo B, aseguró su lugar en la siguiente fase.

Según lo informado hasta el momento, Argentina encabeza el Grupo A con nueve puntos tras vencer a Perú por 1 a 0 en la tercera jornada, con gol de Yamila Rodríguez. En ese mismo grupo, Chile superó 2 a 1 a Ecuador y se posiciona como principal candidato al otro cupo disponible, con seis puntos. Le siguen Ecuador y Uruguay, ambos con cuatro unidades, quienes aún tienen chances de clasificación.

En el Grupo B, Colombia goleó 8 a 0 a Bolivia, mientras que Brasil venció 4 a 1 a Paraguay, consolidando su liderazgo. Con nueve puntos, el equipo brasileño ya tiene su lugar asegurado en semifinales. Colombia (siete puntos) y Venezuela (cuatro) son los únicos equipos con posibilidades de obtener el segundo cupo.

En tanto, ya quedaron eliminadas las selecciones de Perú y Bolivia, sin puntos, así como Paraguay, que suma solo tres.

La última fecha se disputará entre jueves y viernes. El Grupo A cerrará su actividad este jueves a las 21 horas con los partidos Argentina vs. Ecuador y Chile vs. Uruguay, ambos clave para definir las posiciones. El Grupo B hará lo propio el viernes a la misma hora, con los encuentros Brasil vs. Colombia y Paraguay vs. Venezuela.