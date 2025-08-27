Ana Belén Bertello, oriunda de San Francisco, tuvo su debut con la Selección Argentina mayor de vóley sentado en la Copa América femenina que se disputa en la ciudad de Curitiba, Brasil. En el inicio del torneo, el equipo nacional enfrentó a Brasil y Venezuela, con un saldo de una derrota y una victoria.

Este martes comenzó la primera edición de la Copa América de vóley sentado para mujeres. Según consignó la organización del evento, Bertello formó parte del plantel argentino en los dos encuentros inaugurales.

En su primer compromiso, Argentina cayó por 3 a 0 ante uno de los tres equipos presentados por Brasil, con parciales de 25-3, 25-7 y 25-11, en un duelo donde las locales demostraron su jerarquía.

Más tarde, el combinado nacional se repuso y logró una victoria por 3 a 1 frente a Venezuela. Tras ceder el primer set por 19-25, las argentinas se acomodaron en el juego y se impusieron con parciales de 25-9, 25-21 y 25-12.

Este miércoles 27 de agosto, desde las 14:00, la Selección Argentina disputará su tercer partido del torneo ante el equipo brasileño Apes Blu.