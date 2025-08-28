Ana Belén Bertello, deportista de San Francisco, volvió a integrar el equipo titular de la Selección Argentina femenina de paravóley que este miércoles disputó su tercer y último partido de la fase de grupos en la Copa América, que se celebra en la ciudad de Curitiba, Brasil.

Por la tercera fecha del Grupo B, Argentina cayó por 3 a 0 frente al equipo brasileño Apes Blu, con parciales de 25-9, 25-6 y 25-10.

El conjunto nacional cerró la primera etapa del torneo con un saldo de dos derrotas —ambas ante equipos de Brasil— y una victoria ante Venezuela.

Ahora, el seleccionado femenino buscará quedarse con el quinto puesto de esta primera edición de la Copa América de vóley sentado.

Este certamen representa el primer evento internacional para el equipo mayor femenino argentino, que, pese a su reciente conformación, mostró un desempeño competitivo frente a rivales con mayor experiencia y trayectoria en la disciplina.