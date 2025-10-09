Argentina dio un paso firme en su camino hacia la gloria en el Mundial Sub 20. En un partido de alto nivel colectivo e individual, el seleccionado nacional superó por 4 a 0 a Nigeria en el estadio Nacional de Santiago de Chile y se metió entre los ocho mejores del certamen.

El conjunto albiceleste abrió el marcador de manera temprana: a los 60 segundos, Dylan Gorosito desbordó y asistió a Alejo Sarco, que definió con precisión para poner el 1-0. Lejos de conformarse con la ventaja, el equipo de Placente siguió presionando alto y mantuvo el protagonismo.

A los 23 minutos, Maher Carrizo estiró la diferencia con un remate de tiro libre que sorprendió al arquero nigeriano y significó el 2-0 parcial. Nigeria tuvo algunas respuestas ofensivas antes del cierre de la primera mitad, pero el arquero Barbi se mostró firme para sostener el arco en cero.

En el complemento, Argentina se mantuvo ordenada en defensa y encontró espacios para liquidar el encuentro. Una recuperación en mitad de cancha terminó con una gran asistencia de Milton Delgado que dejó a Carrizo de cara al gol: el volante definió con categoría y selló su doblete.

El cuarto tanto llegó a los 20 minutos del segundo tiempo. Mateo Silvetti, en una gran acción individual, eludió a un defensor y colocó la pelota junto al palo derecho para cerrar una actuación consagratoria de la Albiceleste.

Con el 4-0 a favor, el equipo argentino dominó el resto del encuentro sin sobresaltos y aseguró su lugar en los cuartos de final, donde se medirá ante México.

Parte médico

En el parte médico oficial, la AFA informó que el futbolista Álvaro Montoro sufrió una fractura en la clavícula derecha. Será intervenido quirúrgicamente este sábado por el equipo médico de la Asociación en Buenos Aires. Desde el cuerpo técnico enviaron un mensaje de apoyo: “¡Pronta recuperación Álvaro, estamos con vos!”.

Ficha del partido