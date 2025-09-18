Este jueves Sportivo Belgrano partió rumbo a Neuquén donde el sábado jugará con Deportivo Rincón el primer partido de los cuartos de final del Federal A.

El encuentro está pactado para las 15 del sábado y tendrá como árbitro a Juan Nebbietti, serán asistentes Emiliano Bustos y Danilo Viola, en tanto que completa la designación Franco Morón como cuarto juez.

Por primera vez la “Verde” jugará en cancha de césped sintético por eso la dirigencia alquiló otra cancha cercana para realizar el último entrenamiento. Cabe destacar que el segundo partido será en San Francisco la semana siguiente.

El resto el domingo