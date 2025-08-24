Continúa este domingo en San Francisco el Campeonato Cordobés de Motocross
El circuito del Club Tiro y Gimnasia es escenario de la sexta fecha del certamen provincial, con fuerte presencia de representantes locales y gran convocatoria de público.
Este domingo 24 de agosto desde las 9, se desarrollan las finales de la sexta fecha del Campeonato Cordobés de Motocross en el circuito del Club Tiro y Gimnasia de San Francisco, con más de 170 motos en pista y la participación de pilotos de toda la provincia.
Durante la jornada del sábado se llevaron a cabo las pruebas libres y las clasificaciones, en una fecha que contó con gran presencia de público y un clima favorable para la actividad deportiva.
En la categoría principal, la MX1, el mejor tiempo fue para Tomás Matkovich, mientras que el sanfrancisqueño Jeremías Durbano terminó en la sexta posición, a un segundo del líder. En la MX2, Juan Ignacio Salgado obtuvo la pole position y Felipe Favetto, también de San Francisco, finalizó cuarto.
Los locales también se destacaron en la MX3B: Pablo Pérez alcanzó el tercer puesto con su moto Stark, mientras que Joaquino Olocco y Leonel Machado disputaron la primera manga sabatina, ubicándose en las posiciones 14 y 10, respectivamente.
En tanto, la actividad dominical comenzó a las 8 con nuevas tandas de pruebas libres y se extenderá hasta las 17, cuando se den por finalizadas todas las finales del certamen, marcando el cierre de un intenso fin de semana deportivo en la ciudad.