Este domingo 24 de agosto desde las 9, se desarrollan las finales de la sexta fecha del Campeonato Cordobés de Motocross en el circuito del Club Tiro y Gimnasia de San Francisco, con más de 170 motos en pista y la participación de pilotos de toda la provincia.

Durante la jornada del sábado se llevaron a cabo las pruebas libres y las clasificaciones, en una fecha que contó con gran presencia de público y un clima favorable para la actividad deportiva.

En la categoría principal, la MX1, el mejor tiempo fue para Tomás Matkovich, mientras que el sanfrancisqueño Jeremías Durbano terminó en la sexta posición, a un segundo del líder. En la MX2, Juan Ignacio Salgado obtuvo la pole position y Felipe Favetto, también de San Francisco, finalizó cuarto.

Los locales también se destacaron en la MX3B: Pablo Pérez alcanzó el tercer puesto con su moto Stark, mientras que Joaquino Olocco y Leonel Machado disputaron la primera manga sabatina, ubicándose en las posiciones 14 y 10, respectivamente.

En tanto, la actividad dominical comenzó a las 8 con nuevas tandas de pruebas libres y se extenderá hasta las 17, cuando se den por finalizadas todas las finales del certamen, marcando el cierre de un intenso fin de semana deportivo en la ciudad.