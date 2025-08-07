Conmoción en el fútbol local: un jugador de Antártida Argentina perdió un riñón tras una lesión

Bruno Rocca, jugador de 20 años del club Antártida Argentina de San Francisco, fue sometido a una intervención quirúrgica que derivó en la extirpación de uno de sus riñones, luego de sufrir una grave lesión durante un entrenamiento el pasado miércoles 30 de julio en la cancha del club, ubicada sobre avenida Juan de Garay al 4500.

Según consignaron desde la institución, el hecho ocurrió en el marco de una práctica, cuando el joven recibió un fuerte golpe producto de un choque con otro jugador. Si bien inicialmente continuó con la actividad, al regresar a su domicilio comenzó a sentir un fuerte malestar que se intensificó con el correr de las horas. Fue trasladado a una clínica privada de la ciudad, donde tras diversos estudios los médicos confirmaron la gravedad de la lesión y procedieron a realizar una cirugía de urgencia.

Actualmente, Bruno permanece internado y evoluciona favorablemente, acompañado por su entorno familiar y compañeros del club. Además de integrar el plantel de primera división, también se desempeña como técnico de divisiones inferiores en la misma institución.

El caso generó un fuerte impacto en el ámbito del fútbol local y desde Antártida Argentina se convocó a la comunidad a colaborar con una campaña solidaria. Se solicitan seis dadores de sangre de cualquier tipo y factor, quienes deben presentarse a partir del lunes 11 de agosto en Hemocen Banco de Sangre, ubicado en Belgrano 2261, en el horario de lunes a jueves de 9:00 a 11:00. Las donaciones deben realizarse a nombre de Bruno Rocca. Para confirmar asistencia o realizar consultas, se puede contactar al número 3564 687091.