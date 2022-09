Confirmado: Sportivo jugará el próximo lunes por la noche

Sportivo Belgrano recibirá por la fecha 32 del Federal “A” al conjunto de San Martín de Formosa el próximo lunes a las 20.30. Será en el Estadio Juan Pablo Francia.

El visitante es uno de los animadores del torneo ya que se encuentran en la tercera ubicación de la tabla de posiciones. Cabe recordar que los ocho primeros equipos jugarán un reducido para pelear por el ascenso a la Primera Nacional.

La Verde viene de empatar en Salta ante Central Norte en un polémico encuentro. Por ahora se mantiene en zona de clasificación.

Tabla

32° fecha

Sarmiento (Resistencia) vs Central Norte

Sportivo Belgrano vs San Martin (Formosa)

Racing (Cba) vs Def. de Pronunciamiento

Gimnasia (CdU) vs Unión (Sunchales)

Juv. Unida (Gualeguaychú) vs Gimnasia y Tiro

Boca Unidos vs Atl. Paraná

Juv. Antoniana vs Sp. Las Parejas

Douglas Haig vs Def. de Belgrano (Va. Ramallo)

Libre: Crucero del Norte