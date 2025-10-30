La Asociación del Fútbol Argentino confirmó que la final de la Copa Argentina 2025 entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza se disputará el miércoles 5 de noviembre, con sede y horario a confirmar. La terna arbitral estará encabezada por Nicolás Ramírez, mientras que Héctor Paletta y Pablo Dóvalo estarán a cargo del VAR y AVAR, respectivamente.

Esta será la primera final en la historia para el conjunto mendocino, mientras que el Bicho de La Paternal buscará volver a gritar campeón tras 15 años, cuando conquistó la liga local en 2010.

Polémica por la fecha y un calendario apretado

Sin embargo, la definición del calendario generó sospechas y malestar. Según reportó el medio El Día, en el entorno del fútbol argentino no pasó desapercibido que la final se haya programado antes del inicio de los playoffs de la Liga Profesional, algo que no ocurrió en ediciones anteriores.

El foco del conflicto estaría en que Argentinos Juniors deberá enfrentar a Barracas Central días antes de la final, en un partido clave por la clasificación a las copas internacionales. Todo indica que el equipo dirigido por Pablo Guede podría utilizar un equipo alternativo ante el Guapo, priorizando la final del certamen federal.

Esta situación despertó sospechas en torno a posibles ventajas deportivas para Barracas Central, un club que ha estado en el centro de la polémica por fallos arbitrales recientes. De imponerse frente a un Argentinos con suplentes, podría sacar provecho en la recta final del campeonato.

Árbitros designados para la final

Árbitro principal: Nicolás Ramírez

Asistentes: Adrián Delbarba y Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet

Quinto árbitro: Eduardo Lucero

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Pablo Dóvalo

Con todo este panorama, se espera que en los próximos días se confirme la sede del encuentro, que podría ser San Luis, Rosario o Santiago del Estero, y se definan los últimos detalles de una final que promete, tanto dentro como fuera de la cancha.