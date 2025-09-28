Sportivo Belgrano clasificó a semifinales del torneo Federal A gracias a una victoria 1 a 0 este domingo en el estadio Juan Pablo Francia ante Deportivo Rincón. El autor del tanto consagratorio fue Camilo Alessandria a los 33 minutos del complemento.

El partido fue el segundo entre estos equipos, en la ida habían ganado los neuquinos 2 a 1 y eso obligaba a Sportivo a ganar para seguir en carrera. Le bastaba cualquier resultado o al menos empatar en el resultado global para así activar la ventaja deportiva obtenida por haber clasificado en mejor posición.

Desde el inicio la “Verde” hizo lo suyo, ser mayormente agresivo en materia ofensiva y afinar para derribar al buen arquero Alejandro Sánchez. Los minutos corrían y sin muchas jugadas claras se fueron al entretiempo igualados en cero.

El complemento tuvo un disparo de Matías Jaime a los 4 minutos, el jugador quedó mano a mano con el arquero, pero Sánchez se adelantó y la desvió. De ahí en más el libreto fue casi igual que en el primer tiempo. La diferencia y alivio llegó recién a los 33 minutos con Alessandria quien sin muchos artilugios más que su propia convicción infló la red en el ángulo superior izquierdo para convertir el 1 a 0.

Deportivo Rincón no se quedó al margen. A los 46 minutos puso de nuevo a prueba a Santiago Roggero, que desvió mano a mano una pelota con claro destino de red, en una salvada clave para las aspiraciones de Sportivo.

El rival de los sanfrancisqueños saldrá de la llave que disputan Atlético Rafaela y Olimpo.

Ficha del partido

Sportivo Belgrano. Santiago Roggero; Braian Camisassa, Tomás Pennesi, Leonardo Ferreyra, Jeremías Giménez; Camilo Alessandria, Jorge Rossi, Mariano Sagristrani; Tomás Attis, Matías Jaime, Enzo Avaro.

Deportivo Rincón. Alejandro Sánchez; Jonathan Chacón, Carlos Ávila, Nicolás Di Bello, Federico Moreno; Agustín Osinaga, Adrián Jeldres, Daniel Carrasco, Ramón Villalba; Ricardo Lezcano, Fernando Riquelme.

Árbitro. Guillermo González (Resistencia)

Goles. Camilo Alessandria (33 minutos ST)

Estadio. Juan Pablo Francia.