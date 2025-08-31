Sportivo Belgrano jugará con 9 de Julio de Rafaela este lunes, pero respecto del encuentro anterior pierde una pieza clave como es su arquero Santiago Roggero. El encuentro válido por la séptima fecha del reducido del Federal A se jugará sin público visitante.

La hora de inicio está pactada para las 19.30 y en su alineación Sportivo tendrá al menos la modificación del arquero. Roggero sufrió un desgarro en su psoas de su pierna derecha que lo mantendrá fuera de la cancha aproximadamente 21 días.

El árbitro será Diego Saúl Novelli, lo asistirán Oscar Ariel Bono y Leonel Matías Suárez, el cuarto juez designado es Lautaro Manuel Paletta.