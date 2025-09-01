La Selección Argentina de pádel se clasificó este fin de semana a la final de la América Pádel Cup 2025, tras superar por 5 a 2 a México en la serie semifinal disputada en el complejo Contrapared. En la definición del certamen se medirá ante Brasil, que venció a Chile en la otra llave.

El punto decisivo para sellar el pase a la final llegó de la mano de la dupla Andrés Graupera y Federico Galarza, quienes se impusieron con un claro 6-0 y 6-1, confirmando el dominio argentino en la serie.

Será la primera final del equipo albiceleste en este torneo organizado por Pádel América, y contará con representación en categorías Sub 18 y Máxima, tanto en rama masculina como femenina.