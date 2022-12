El 31 de diciembre comienza la 45ª edición del Dakar, que se celebrará por cuarta vez en Arabia Saudíta. Hasta el 15 de enero, los pilotos deberán recorrer una distancia total de 8.549 km, en un recorrido entre dos mares compuesto por 15 jornadas de carrera, incluida una incursión de cuatro días en el Empty Quarter. Desde la organización esperan 365 vehículos en la salida prevista en una de las playas del mar Rojo para este sábado.

Cómo es el recorrido del Dakar 2023

La competencia tiene previstas catorce etapas en quince jornadas, ya que habrá un prólogo, que se disputará alrededor del Sea Camp, como primera novedad. A continuación se dirigirán hacia AlUla, Riad, sin olvidar los cuatro días previstos en partes inexploradas del desierto del Empty Quarter.

A lo largo de este recorrido por Arabia Saudita, los competidores deberán imponerse con la fuerza de su conducción en los tramos más rápidos, con sus dotes de navegación y, esta vez, más que de costumbre, con su capacidad de resistencia extrema, ya que tendrán que encarar una etapa maratón al final del rally.

Presencia sanfrancisqueña

Como desde hace ya varios años los encargados de proveer los combustibles será la empresa sanfrancisqueña SurtiRally que ya se encuentra en tierras saudíes desde hace casi dos meses y que tendrá a unas 30 personas trabajando en la logística.

Cuántos competidores tendrá esta edición del Dakar 2023

Dentro del Dakar, 124 pilotos correrán en motos, 19 en cuatriciclos, 73 en autos, y 56 en camiones. Los restantes se repartirán entre las clases T3 y T4 (vehículos ligeros confeccionados especialmente para la competencia). Entre los Dakar Classics, 76 serán autos y 13, camiones.

Habrá representantes de 68 países y cinco tripulaciones serán exclusivamente femeninas.

Qué argentinos corren en el Dakar 2023

Habrá una destacada presencia de pilotos y navegantes argentinos, superando los 20 que corrieron en 2020, los 15 que nos representaron en 2021 y los 29 del 2022, ya que en 2023 serán 31.

Cuatriciclos

- Manuel Andújar - Yamaha

- Francisco Moreno Flores - Yamaha

- Julio Estanguet - Can Am

- Alejandro Fantoni - Yamaha

- Carlos Verza - Yamaha

Motos

- Luciano Benavides - Husqvarna

- Stefano Caimi - Hero

- Diego Gamaliel Llanos - KTM

- Franco Caimi - Hero

- Kevin Benavides - KTM

Autos

- Orlando Terranova / Alex Haro Bravo (ESP) - Prodrive Hunter T1+

- Sebastián Halpern / Bernardo Graue - Mini John Cooper Works Plus

- Juan Cruz Yacopini / Daniel Oliveras Carreras (ESP) - Toyota Hilux Overdrive

UTV

- Sebastián Guayasamin (ECU) / Ricardo Torlaschi - BRP Can Am Maverick XRS

- Ramón Nuñez / Mauro Lipez - BRP Can Am Maverick X3

- Shinsuke Umeda (JPN) / Facundo Jatón - Polaris Pro R

- Nicolás Cavigliasso / Valentina Perteragani - BRP Can Am Maverick X3

- Jeremías González Ferioli / Pedro Rinaldi - BRP Can Am Maverick XRS

- Juan Manuel Silva / Xavier Flick (FRA) - BRP Can Am Maverick X3

Prototipos Ligeros

- David Zille / Sebastián Cesana - BRP Can Am

- Lucas del Río (CHI) / Bruno Jacomy - BRP Can Am

- Brad Salazar (ECU) / Eugenio Arrieta - BRP Can Am

- Antonio Marmolejo (COL) / Ariel Jatón - BRP Can Am

- Patricia Pita Gago (URU) / Ruben García - BRP Can Am

- Ricardo Porem (POR) / Augusto Sanz - Yamaha

Los argentinos ganadores del Dakar a lo largo de la historia

- Marcos Patronelli 2010 Quads Yamaha Raptor 700

- Alejandro Patronelli 2011 Quads Yamaha Raptor 700

- Alejandro Patronelli 2012 Quads Yamaha Raptor 700

- Marcos Patronelli 2013 Quads Yamaha Raptor 700

- Marcos Patronelli 2016 Quads Yamaha Raptor 700

- Nicolás Cavigliasso 2019 Quads Yamaha Raptor 700

- Manuel Andújar 2021 Quads Yamaha Raptor 700

- Kevin Benavides 2021 Motos Honda CRF 450 Rally

Con información de Página 12