Gimnasia y Esgrima de Mendoza escribió una página inédita en su historia al lograr este sábado su primer ascenso a la Primera División del fútbol argentino, tras imponerse por 3-0 en los penales frente a Deportivo Madryn, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y suplementario, en la final disputada en el estadio de Platense.

Según informó Olé, el encuentro tuvo un desarrollo intenso y lleno de emociones. El equipo mendocino se repuso a un gol de Luis Silba para Madryn y logró el empate gracias a un penal convertido por Facundo Lencioni, en un partido que también tuvo dos goles anulados al conjunto cuyano.

El gran protagonista de la definición fue el arquero César Rigamonti, ex Sportivo Belgrano, quien atajó dos penales y fue clave para que Gimnasia se impusiera en la tanda desde los doce pasos. Otro nombre destacado fue el del defensor central Diego Mondino, oriundo de San Francisco, quien fue titular en este logro histórico.

Con más de 16 mil personas presentes en Vicente López, el equipo dirigido por Ariel Broggi coronó un proceso que se inició con Ezequiel Medrán el año pasado y que supo sostenerse pese a los cambios. Tras haber perdido la final del Reducido en 2024 ante San Martín de San Juan, Gimnasia mantuvo la base del plantel y consolidó su identidad a lo largo del torneo 2025.

El ascenso llega como premio a un recorrido difícil, pero cargado de convicción y carácter, que le permite al Lobo mendocino alcanzar por primera vez la elite del fútbol argentino.