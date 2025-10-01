Con la presencia de Las Leonas, Llaryora reinauguró la cancha de hockey “Soledad García”

Este martes, el gobernador de Córdoba Martín Llaryora encabezó la reinauguración oficial de la cancha de hockey “Soledad García”, ubicada en el Polo Deportivo Kempes. El acto contó con la participación estelar de “Las Leonas”, recientes campeonas de América, que compartieron la jornada con jóvenes talentos de toda la provincia.

El evento fue organizado por la Agencia Córdoba Deportes y reunió a 78 instituciones deportivas, entre ellas el Club Sportivo Belgrano de San Francisco, que también fue parte de esta verdadera fiesta del hockey. Cerca de 5.000 niños, niñas y jóvenes disfrutaron de exhibiciones, actividades y un emocionante partido amistoso del combinado nacional femenino de hockey sobre césped.

La renovada cancha —que lleva el nombre de Soledad García, campeona mundial en 2002 y 2010 y medallista olímpica— es ahora uno de los espacios de mayor nivel en el país. La intervención incluyó el reemplazo completo del césped sintético por una nueva carpeta C1600 TXT homologada por la Federación Internacional de Hockey (FIH), sistema de riego automático, renovación de luminarias, refacciones en perímetros, drenaje y mejoras en los bancos de suplentes.

En ese marco, el gobernador Llaryora y la propia Soledad García descubrieron una placa en homenaje a la ex jugadora. “Este es un reconocimiento a quienes dejaron a Córdoba en lo más alto del deporte mundial”, expresó el mandatario. Luego, entregó una bandera provincial al plantel nacional y recibió, junto al intendente capitalino Daniel Passerini, una camiseta de Las Leonas de manos de las capitanas María José Granatto y Agostina Alonso.

Una de las presencias más destacadas fue la de Luciana Aymar, considerada la mejor jugadora de hockey de todos los tiempos, quien recibió una distinción por su trayectoria. “Me encanta que se siga valorando el esfuerzo de grandes deportistas que marcaron historia”, expresó Lucha, emocionada por acompañar a su amiga y excompañera.

Desde Sportivo Belgrano celebraron la posibilidad de participar en esta jornada única: “Gracias Soledad García por haber dejado a Córdoba en lo más alto del hockey mundial. ¡Orgullo total! Y de yapa, pudimos saludar a una leyenda como ‘Lucha’ Aymar”.

El titular de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, remarcó: “Agradecemos al gobernador por seguir invirtiendo en infraestructura deportiva. Estas obras hacen crecer al deporte y posicionan a Córdoba como sede estratégica para grandes eventos”.

Con la reinauguración de la cancha “Soledad García”, la Provincia reafirma su compromiso con el deporte como política pública de inclusión, desarrollo y proyección internacional.