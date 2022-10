Con la ilusión intacta, Sportivo Belgrano se mantiene dentro del reducido

Sportivo Belgrano volvió a la victoria en condición de local, nuevamente con un buen rendimiento colectivo e individual que le permite seguir soñando con el ascenso. La Verde le ganó a San Martín un partido clave que le permite seguir dependiendo de sí mismo.

Con los tres puntos conseguidos este lunes alcanzó la línea de Sportivo Las Parejas, que fue goleado en Salta en un partido polémico.

El equipo de Armando volverá a jugar el próximo domingo desde las 16 horas en condición de visitante ante Defensores de Pronunciamiento.

Resultados de la 32° fecha

Sarmiento (Resistencia) 1-1 Central Norte

Racing (Cba) 1-0 Def. de Pronunciamiento

Gimnasia (CdU) 1-0 Unión (Sunchales)

Juv. Unida (Gualeguaychú) 2-2 Gimnasia y Tiro

Boca Unidos 0-0 Atl. Paraná

Juv. Antoniana 5-0 Sp. Las Parejas

Douglas Haig 1-0 Def. de Belgrano (Va. Ramallo)

Sportivo Belgrano 2-1 San Martin (Formosa)

Libre: Crucero del Norte

Tabla

33º fecha

Sp. Las Parejas vs Boca Unidos

Atl. Parana vs Juv. Unida (Gualeguaychú)

Gimnasia y Tiro vs Gimnasia (CdU)

Union (Sunchales) vs Racing (Cba)

Def. de Pronunciamiento vs Sp. Belgrano

San Martin (Formosa) vs Sarmiento (Resistencia)

Central Norte vs Douglas Haig

Crucero del Norte vs Juv. Antoniana

Fecha Libre: Def. de Belgrano (Va. Ramallo)

Rivales directos: lo que les queda

6º - Douglas Haig 46 puntos [ZONA DE CLASIFICACIÓN]

Fecha 33: Central Norte (V)

Fecha 34: San Martín (L)

7º - Sp. Las Parejas 42 puntos [ZONA DE CLASIFICACIÓN]

Fecha 33: Boca Unidos (L)

Fecha 34: Juv. Unida (V)

8º - Sportivo Belgrano 42 puntos [ZONA DE CLASIFICACIÓN]

Fecha 33: vs. Depro (V)

Fecha 34: vs. Unión (L)

9º - Gimnasia (Concep. del Uruguay) 41 puntos

Fecha 33: Gimnasia y Tiro (V)

Fecha 34: Atl. Paraná (L)

10º - Juv. Antoniana 40 puntos

Fecha 33: Crucero del Norte (V)

Fecha 34: LIBRE

11º - Crucero del Norte 37 puntos

Fecha 33: Juv. Antoniana (L)

Fecha 34: Boca Unidos (V)

Nota: en caso de empate en posiciones y puntos, para definir se utiliza la modalidad de partidos entre sí. Sportivo Belgrano está en desventaja con Douglas Haig, Gimnasia de Concepción del Uruguay, Juventud Antoniana y Sportivo Las Parejas. En caso de quedar igualado con Crucero del Norte se define por mayor diferencia de gol en el torneo, goles a favor o mayor cantidad de goles de visitante (en ese orden).