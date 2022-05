Con la derrota en Chaco, Sportivo bajó otro escalón en la tabla

Consumada la derrota en Chaco y tras completarse la 11° fecha del Federal A, Sportivo Belgrano bajó otro escalón en la tabla de posiciones de la Zona Norte.

Ahora la Verde marcha 13° con 11 puntos y quedó más lejos de los equipos que luchan por los primeros puestos de la tabla.

Los resultados de la 11° fecha

Douglas Haig 0-0 Racing (Cba)

Defensores (Va. Ramallo) 3-1 Gimnasia (CdU)

Def. de Pronunciamiento 1-0 Juv. Antoniana

Sarmiento (R) 2-0 Sp. Belgrano (San Fco)

Gimnasia y Tiro 0-1 Sp. Las Parejas

San Martin (Formosa) 3-0 Boca Unidos

Unión (Sunchales) 2-2 Crucero del Norte

Central Norte 4-1 Juv. Unida (Gualeguychú)

Libre: Atl. Paraná

La tabla

Próxima fecha

Crucero del Norte vs Gimnasia y Tiro

Juv. Antoniana vs Unión (Suchales)

Boca Unidos vs Def. de Pronunciamiento

Juv. Unida (Gualeguaychú) vs San Martin (Formosa)

Gimnasia (CdU) vs Central Norte

Racing (Cba) vs Def. de Belgrano (Va. Ramallo)

Sp. Belgrano vs Douglas Haig

Sp. Las Parejas vs Atl. Paraná

Libre: Sarmiento