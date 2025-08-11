En un partido marcado por la tensión y el dramatismo, Sportivo Belgrano consiguió un triunfo de oro al vencer 1 a 0 a Douglas Haig en condición de local. El resultado, que se definió a través de un penal en los minutos finales, le permite al equipo de San Francisco sumar tres puntos vitales y posicionarse favorablemente en la tabla de su grupo.

El encuentro se desarrolló con una clara superioridad del equipo visitante, especialmente en el primer tiempo. Douglas Haig tuvo un gran despliegue en la mitad de la cancha, generando varias chances de gol. A los 21 minutos, un contragolpe casi termina en la red, cuando el disparo de Gutiérrez se estrelló en el poste del arco defendido por Roggero. Minutos después, el arquero de la "Verde" se convirtió en figura al salvar a su equipo de otro ataque peligroso.

El complemento no cambió demasiado el panorama inicial. A los 3 minutos, Sportivo volvió a salvarse milagrosamente cuando un remate de Cabalucci impactó en el palo, dejando sin chances a un Roggero que solo atinó a mirar. La reacción del local llegó recién un minuto después, con un disparo de Tomás Attis que fue bien contenido por el arquero Bacher.

Tras los 10 minutos de la segunda parte, Sportivo Belgrano presionó a la visita contra su área, buscando un cambio en la dinámica del juego. A los 26, el local hizo circular el balón de lado a lado, finalizando con un remate que el arquero rival logró sacar por encima del travesaño.

La historia del partido se definió a los 38 minutos, cuando un centro al área que no parecía llevar mayor peligro dio en la mano de un defensor visitante. El árbitro cobró penal, y Enzo Avaro, con gran jerarquía, lo cambió por gol a los 39 minutos.

Con el marcador en contra, Douglas Haig se lanzó al ataque en busca del empate, pero se encontró nuevamente con un sólido Roggero, que salvó a la "Verde" de lo que hubiera sido una igualdad. El pitazo final selló un triunfo que, aunque ajustado, fue de vital importancia para las aspiraciones de Sportivo Belgrano en el torneo.

Resumen

Sportivo Belgrano: Santiago Roggero; Leonardo Ferreyra, Guillermo Cóceres, Camilo Alessandría y Tomás Penessi; Enzo Avaro, Jeremías Giménez, Matías Jaime y Facundo Hang; Jorge Rossi y Tomás Attis. Dt: Sergio Maza.

Douglas Haig: Emiliano Bacher; Ezequiel Sántangelo, Agustín Pezzi, Bruno Bianchi y Mariano Mauri; Gonzalo Baglivo, Braian Meza, Rodrigo Cabalucci y Joaquín Castellano; Santiago Gutiérrez y Muriel Orlando. Dt: Damián Bastianinni

Árbitro: Luis Martínez.

Estadio: “Juan Pablo Francia”.