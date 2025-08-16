Con envión ganador, Sportivo busca sumar fuerte de visitante
Tras vencer a Douglas Haig en San Francisco, la “Verde” visita desde las 15:30 a Independiente de Chivilcoy con la misión de seguir escalando en la segunda fase del Federal A.
Por la quinta fecha de la segunda fase del Torneo Federal A, Sportivo Belgrano visitará esta tarde a Independiente de Chivilcoy en el estadio Raúl Lungarzo. El encuentro, que comenzará a las 15:30 con arbitraje de Juan Nebbietti, se podrá seguir en vivo por streaming a través del canal de YouTube La Gloria o Devoto.
La “Verde”, dirigida por Sergio Maza, llega entonada tras el triunfo por 1-0 ante Douglas Haig en el estadio Juan Pablo Francia, resultado que le permitió trepar al quinto puesto y mantener intactas sus aspiraciones de clasificación al Nonagonal.
El once inicial de Sportivo Belgrano será con Santiago Roggero; Leonardo Ferreyra, Braian Camisassa, Camilo Alessandría y Tomás Penessi; Mariano Sagristani, Jeremías Giménez, Enzo Avaro y Facundo Hang; Jorge Rossi y Tomás Attis.
Enfrente estará el conjunto de Luciano Ábalos, que aún no consiguió victorias en esta fase, con dos empates y dos derrotas en su haber. Para este compromiso formará con Gabriel Ratalín Bertoli; Emanuel Cabrera, Máximo Masino, Valentín Ciancio y Alejandro Aquino; Alan Sosa, Ezequiel Bassi, Luciano Verón y Tomás Rodríguez; Facundo Giaccone y Martín Schlotthauer.
El historial reciente entre ambos marca paridad: en la fase regular igualaron sin goles en Chivilcoy, mientras que en San Francisco Sportivo se impuso 2-1.