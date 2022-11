Con cambio de horario, sigue la Copa de Campeones del Baby Fútbol

Este domingo se disputa la última jornada de la 33° edición del Torneo de Campeones Nacionales que pone en disputa la Copa Challenger “Elio Cardozo”, el tradicional certamen competitivo de Baby Fútbol que organiza el club Estrella del Sur.

La jornada tuvo un cambio de horario y comenzará a las 17 horas por las altas temperaturas. El club 2 de Abril continúa liderando el torneo tras ganar en la fecha disputada el sábado.

La competencia enfrenta a todos los clubes campeones del Nacional, esta vez con los chicos de la categoría 2010 que se despiden este año del Baby.

Así esta la tabla

Resultados de la primera jornada

CD River 1-1 Barrio Cabrera

Barrio Jardín 0-1 2 de Abril

Estrella del Sur 1-1 Belgrano

Barrio Jardín 1-0 Barrio Cabrera

CD River 1-1 Belgrano

Estrella del Sur 2-3 2 de Abril

Programación del viernes 25 de noviembre

Belgrano 1-1 Dep. Oeste

Barrio Jardín 2-0 CD River

2 de Abril 1-0 Belgrano

Estrella del Sur 3-0 Dep. Oeste

Programación del sábado 26 de noviembre

CD River 2-2 Dep. Oeste

2 de Abril 1-0 Barrio Cabrera

Dep. Oeste 0-2 Barrio Jardín

Estrella del Sur 3-0 Barrio Cabrera

Programación del domingo 27 de noviembre

17 hs | Barrio Cabrera vs. Belgrano

17.50 hs | Estrella del Sur vs. CD River

18.40 hs | 2 de Abril vs. Dep. Oeste

19.30 hs | PARTIDO RECREATIVO

20 hs | Belgrano vs. Barrio Jardín

20.50 hs | Dep. Oeste vs. Barrio Cabrera

21.40 hs | PARTIDO RECREATIVO

22.10 hs | 2 de Abril vs. CD River

23 hs | Estrella del Sur vs. Barrio Jardín