La Selección Argentina femenina Sub 17, con la presencia de la sanfrancisqueña Antonela Juncos, debutó este miércoles con un triunfo ante Venezuela por 3 a 1 en el inicio del Sudamericano de la categoría, que se disputa en Lima, Perú, hasta el 21 de septiembre.

Según informó la Federación del Voleibol Argentino (FeVA), el equipo nacional se impuso con parciales de 25-23, 19-25, 25-18 y 25-13, en un encuentro donde la capitana Sofía Baldo se destacó como la máxima anotadora, con 32 puntos. También aportaron al marcador Borrero Müller (20) y Pasero (7), mientras que Juncos ingresó como recambio.

En la previa del torneo, el equipo dirigido por el cuerpo técnico nacional realizó una gira preparatoria en Perú. Argentina buscará defender el título sudamericano obtenido en la última edición y clasificar al Mundial 2026, objetivo para el que hay tres plazas en juego. En caso de que Chile —organizador del Mundial— finalice en el podio, se liberará un cupo extra.

Próximos partidos – Fase de grupos

Jueves 18/9 – 17:00: Argentina vs. Colombia

Viernes 19/9 – 19:30: Argentina vs. Brasil

Todos los partidos pueden verse en vivo a través de voleysur.org.