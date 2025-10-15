La Selección Argentina Sub 20 buscará este martes 15 de octubre avanzar a la gran final del Mundial de Chile, cuando enfrente desde las 20:00 a Colombia en el Estadio Nacional de Santiago. El encuentro será arbitrado por el portugués João Pinheiro y podrá verse en vivo por Telefé y DSports, según informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El equipo dirigido por Diego Placente llega con paso firme a esta instancia. En la fase de grupos, logró puntaje perfecto, y en los octavos de final goleó 4-0 a Nigeria. Luego, en cuartos, venció 2-0 a México, consolidando una campaña que lo devuelve a una semifinal mundialista Sub 20 tras 18 años.

Colombia, por su parte, también fue líder de su zona y superó en las fases eliminatorias a Sudáfrica (3-1) y España (3-2). En la otra semifinal del certamen, Marruecos y Francia se enfrentarán desde las 17:00 en Valparaíso.

Para el duelo de hoy, Placente no podrá contar con Maher Carrizo, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Tampoco estarán disponibles Álvaro Montoro, quien sufrió una fractura de clavícula ante Nigeria, ni Valente Pierani, lesionado en la rodilla frente a México.

Detalles del partido:

Fecha: Martes 15 de octubre

Hora: 20:00 (Argentina)

Estadio: Nacional de Santiago (Chile)

Árbitro: João Pinheiro (Portugal)

Transmisión: Telefé y DSports

Con una base de futbolistas destacados del ámbito local e internacional, Argentina buscará meterse nuevamente en una final Sub 20 y acercarse al ansiado título mundial.