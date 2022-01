Pasó la primera semana de entrenamientos en Sportivo Belgrano donde se realizaron los trabajos de diagnóstico de cara la parte "fuerte" de pretemporada. La próxima semana comienzan a trabajar en doble turno -y luego triple turno-, hasta fines de febrero donde comenzarán a bajar las cargas y a disputar amistosos preparativos.

"Manejamos entre ocho y nueve semanas de trabajo, la dividimos en dos partes: las primeras cuatro semanas son las más duras y en las ultimas cuatro aparecen los amistosos y la puesta a punto", explicó en el entrenador Bruno Martelotto.

Y agregó: "La primera semana fue de adaptación, la idea es conocernos y adaptarnos para la semana que viene que ya empiezan los dobles turnos. Hemos sumado una nutricionista al plantel para abordar ciertas cuestiones que se nos podrían haber escapado en el torneo pasado, sigue trabajando Fernando Larramberere en el área social, más todo el cuerpo técnico que venía trabajando el año pasado y se sumó Cristian Ferreyra".

Triple turno y amistosos

Por otro lado, Martelotto explicó que en la semana tres y cuarto se va a trabajar triple turno. "Hay una gran predisposición del club para adaptar el SUM para desayunar y almorzar acá, le va a dar cierta jerarquía y es valorable el esfuerzo que hacen para que los jugadores puedan recuperarse haciendo base en la alimentación y en los suplementos, está todo dado para que sea una buena pretemporada", indicó.

Con respecto a los amistosos el panorama es complicado. Normalmente la Verde enfrenta a equipos como Belgrano, Instituto, Unión, Atlético Rafaela; pero en esta oportunidad todos esos equipos comenzarán a competir a mediados de febrero -casi un mes antes que Sportivo-.

Al respecto, el entrenador señaló: "Esta semana empezamos a ver y rechazamos muchos amistosos para estas semanas de Unión, Atlético Rafaela, Instituto porque no era lógico competir en estas condiciones, no es lo normal, tenemos tiempo y queremos aprovechar ese tiempo para hacer una buena base y después jugar amistosos... estoy conversando con rivales de la categoría, el año pasado no lo hicimos porque otros equipos nos permitían jugar y eran rivales que nos daban cierta jerarquía, ahora no se puede, pero hemos hablado con equipos cercanos para no hacer viajes largos, jugaremos con equipos de la categoría y del Regional Amateur que se preparen para la Liga".