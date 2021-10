Cómo quedó Sportivo en la tabla, tras la victoria ante Boca Unidos

Tras la victoria ante Boca Unidos de Corrientes, Sportivo Belgrano escaló un lugar en la tabla de posiciones de la Zona B del Federal A. Ahora, el equipo de Martelotto quedó a seis puntos de la zona de clasificación, con 9 en juego.

El líder absoluto es Racing de Córdoba que volvió a ganar y aprovechó que Gimnasia y Tiro tuvo fecha libre.

El próximo compromiso para la Verde será ante Juventud Unida de Gualeguaychú en condición de visitante. Se trata de un rival directo ya que el equipo entrerriano hoy es el último que entra en la zona de clasificados.

Resultados de la 26ª fecha

Crucero del Norte 1-2 Racing (Cba)

Unión (Sunchales) 3-0 Gimnasia (CdU)

Def. de Belgrano 4-3 Douglas Haig

Depro 2-1 Sp. Las Parejas

Sarmiento 3-2 Juv. Unida (G)

Ctral. Norte 2-0 Chaco For Ever

Sp. Belgrano 2-0 Boca Unidos

Libre: Gimnasia y Tiro

La Tabla

Próxima fecha

Juv. Unida (G) vs. Sp. Belgrano

Boca Unidos vs.Depro

Sp. Las Parejas vs. Def. de Belgrano

Douglas Haig vs. Unión (Sunchales)

Gimnasia (CdU) vs. Crucero del Norte

Racing (Cba) vs. Central Norte

Gimnsia y Tiro vs. Sarmiento

Libre: Chaco For Ever