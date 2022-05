Sportivo Belgrano dejó pasar una gran oportunidad de seguir escalando posiciones porque cayó sin atenuantes en Concepción del Uruguay ante Gimnasia. La Verde ahora salió de la zona de clasificación y quedó en el décimo lugar.

No pudo aprovechar que Racing tuvo fecha libre y que tanto Crucero del Norte como Sarmiento perdieron sus compromisos.

El próximo compromiso será el domingo 15 ante Racing de Córdoba, a partir de las 16.30 en el estadio "Juan Pablo Francia".

Resultados de la fecha

Crucero del Norte 0-2 Central Norte

Árbitro: César Ceballos

Juv. Unida (Gualeguaychú) 1-0 Sarmiento

Árbitro: Fernando Marcos

Atl. Paraná 2-3 Def. de Pronunciamiento

Árbitro: Darío Sandoval

Sp. Las Parejas 2-1 San Martín (Formosa)

Árbitro: José Díaz

Boca Unidos 1-0 Douglas Haig

​​​​​​​Árbitro: Guillermo González

Gimnasia (CdU) 3-0 Sportivo Belgrano

​​​​​​​Árbitro: Brian Ferreyra

Gimnasia y Tiro 2-1 Unión de Sunchales

​​​​​​​Árbitro: Jorge Sosa

Juv. Antoniana 0-0 Def. de Belgrano (Va. Ramallo)

​​​​​​​Árbitro: Nelson Bejas

Libre: Racing (Cba)

Tabla

9° fecha

Domingo 15 de Mayo

15:15 hs Douglas Haig vs Juv. Unida (G)

15:30 hs Def. de Pronunciamiento vs Sp. Las Parejas

15:30 hs Sarmiento vs Gimnasia (CdU)

15:30 hs Union (Sunchales) vs Atl. Paraná

16 hs San Martin (Formosa) vs Crucero del Norte

16 hs Defe. de Belgrano (Va. Ramallo) vs Boca Unidos

16:30 hs Sp. Belgrano vs Racing (Cba)

17 hs Central Norte vs Juv. Antoniana

Libre: Gimnasia y Tiro