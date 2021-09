Cómo quedó la tabla tras la derrota de Sportivo en Chaco

Este domingo se disputó la 21° fecha del Torneo Federal A donde Sportivo Belgrano cayó en condición de visitante ante Chaco For Ever. Con este resultado, la Verde quedó a seis puntos de la zona de clasificación y se alejan sus posibilidades de entrar al reducido.

La próxima fecha será la 22 donde Sportivo Belgrano recibirá a Racing de Córdoba el viernes 10 a las 20.30.

Los resultados de la fecha 21

SAB | Gimnasia (CdU) 0-1 Gimnasia y Tiro

Árbitro: Bruno Amiconi

DOM | Douglas Haig 0-1 Juv. Unida (G)

Árbitro: Jonathan Correa

DOM | Crucero del Norte 1-1 Def. de Belgrano

Árbitro: Fedrico Guaymas Tornero

DOM | Racing 3-2 Sarmiento

Árbitro: José Sandoval

DOM | Sp. Las Parejas 1-1 Boca Unidos

Árbitro: Joaquín Gil

DOM | Chaco For Ever 2-0 Sportivo Belgrano

Árbitro: Nelson Bejas

DOM | Central Norte 2-0 Depro

Árbitro: Francisco Acosta

Libre: Unión

La tabla

Próxima fecha

Def. de Belgrano vs. Central Norte

Depro vs. Chaco For Ever

Sp. Belgrano vs. Racing

Sarmiento vs. Gimnasia (CdU)

Gimnasia y Tiro vs. Douglas Haig

Juv. Unida (G) vs. Sp. Las Parejas

Unión vs. Crucero del Norte

Libre: Boca Unidos