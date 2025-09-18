Este jueves 18 de septiembre comienza oficialmente el Campeonato Internacional de Bochas “Hermandad 2025 – Siglo XXI” en el Club Atlético Antártida Argentina, con la presencia de destacados equipos de Perú y Argentina. Se trata de un evento sin precedentes para la ciudad, que se extenderá hasta el sábado 20 y reunirá a jugadores de primer nivel.

La competencia dará inicio hoy a las 15:00 y se jugará bajo el reglamento de estilo panamericano, en las categorías individual, parejas y tercetos.

Están confirmados tres clubes peruanos: Regatas de Lima, Rinconada Country Club de Lima e Internacional de Arequipa, y por Argentina competirán la Asociación Española de Villa Nueva y Villa María, junto al club anfitrión, Antártida Argentina.

“Es histórico para nuestra ciudad y para el deporte de las bochas. Es la primera vez que un club de San Francisco organiza un torneo internacional con esta magnitud”, expresó Luis Lamberti, integrante del equipo local.

En la edición anterior, disputada en Lima, el club sanfrancisqueño logró un resultado histórico: fue subcampeón en su primera experiencia internacional.

Entre las figuras presentes estarán Osvaldo Palomino (subcampeón mundial), Alfredo Chávez y Javier De León, todos jugadores de la selección peruana. Del lado argentino se destaca la participación de Pablo Negrete, representando a Villa María.

El equipo de Antártida Argentina estará representado por Mauricio Márquez, Luis Hermindo Lamberti, Nicolás Fino, Hugo Franco, Fabián Mercol y Alejandro Stessen.

La ciudad ya vive una fiesta del deporte que promete emociones fuertes y un gran nivel de competencia durante cuatro jornadas inolvidables.