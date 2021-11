Comenzó la obra de construcción del nuevo gimnasio de Sportivo Belgrano

En la tarde de este jueves dio comienzo una obra muy anhelada por todos en Sportivo Belgrano. Se trata del nuevo gimnasio de alto rendimiento que estará ubicado en el Predio Nicolás Losano.

El mismo será de 146 m2 y contará con zona de musculación inferior y superior, mancuernas y discos, área de colchonetas, cintas, bicicletas y bancas. Además con un sector de sanitarios y depósito para que los los jugadores tanto de primera como el de las formativas, tengan además de trabajo de campo un lugar para entrenamiento indoor.

El presidente Juan Manuel Aróstegui expresó: "tanto lo soñamos, lo proyectamos que hoy siento una emoción tremenda... es muy difícil encarar una obra de esta magnitud pero con gestión, apoyo de muchas empresas locales y la región, más dinero genuino del club, hoy podemos anunciar el comienzo de esta gran obra que es un pilar fundamental en la vida de un deportista".

"Lo dijimos cuando anunciamos el Proyecto Deportivo e Institucional 2021-2031 que era prioridad y que estaba próximo a ejecutarse, hoy lo demostramos que no queda en diapositivas sino que pasa a la concreción" agregó Aróstegui.

Asimismo, el encargado del proyecto y conducción, Arq. Emmanuel Lemos explicó que "es una obra muy importante en la institución y prioridad dentro del Master Plan que estamos ejecutando, además de la importancia que implica la planificación dentro del club, eso marca nuestro norte".

"La obra en sí consiste en una platea de hormigón armado de 22m de largo y 10.10m de ancho que incluye el gimnasio, depósito, sanitarios y veredas perimetrales. El cerramiento es con mampostería a la vista de bloques de hormigón y el piso con cemento alisado", indicó.

Y agregó. "Desde que me sumé a colaborar al club, Juan Manuel siempre me dijo que era prioridad el gimnasio, entre otras obras dentro del club. Hoy comienza el gimnasio y en los próximos días iniciará en el Predio Oscar C. Boero la construcción de 3 canchas de pádel" añadió el arquitecto.

Detalles de la obra