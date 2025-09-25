Comenzaron los Juegos Universitarios Cordobeses: más de 5.000 estudiantes compiten en el Kempes

La novena edición de los Juegos Universitarios Cordobeses y Federales, quedaron oficialmente inaugurados este martes en el estadio Mario Alberto Kempes, con la presencia de más de 5 mil estudiantes pertenecientes a 55 instituciones educativas, provenientes de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa, Mendoza, Neuquén, Río Negro y la anfitriona Córdoba.

Los JUC 2025 son organizados entre la Universidad Provincial de Córdoba, la Agencia Córdoba Deportes y la Federación del Deporte Universitario Argentino (FEDUA), y ofrecen a jóvenes de todo el país la oportunidad de vivir una experiencia única de intercambio deportivo, social y cultural.

Durante la inauguración, Luis Calvimonte, vicepresidente de la Agencia Córdoba Deportes, destacó el alcance federal del evento, y enfatizó en el compromiso de la provincia con la comunidad y el deporte universitario.

“Estamos muy contentos y agradecidos por el esfuerzo que hicieron desde distintos puntos del país para venir a participar de estos Juegos, que no es solo la competencia deportiva, sino también camaradería entre más de 5000 chicos que disfrutan de nuestra Provincia”

Los estudiantes participarán durante cinco días de competencias de atletismo, ajedrez, básquet, fútbol 7 y 11, futsal, handball, hockey, natación, rugby 7, tenis, tenis de mesa, softbol y vóley, con la inclusión por segundo año consecutivo, de competencias adaptadas para deportistas con discapacidad.

El gran objetivo de este evento es que los estudiantes tengan la oportunidad de divertirse sanamente, que jueguen y se integren, teniendo el valor del respeto por el juego limpio, el respeto por el adversario, y que la práctica deportiva sirva como complemento en su formación integral.

Las competencias cordobesas de alcance nacional se están llevando a cabo en las instalaciones del Polo Deportivo Kempes y de la Facultad de Educación Física IPEF-UPC, y son un corolario del trabajo mancomunado entre la Provincia y la Universidad Provincial de Córdoba (UPC), la Agencia Córdoba Deportes y la Agencia Córdoba Turismo, con el acompañamiento de la Federación del Deporte Universitario Argentino (FeDUA).

Del acto también formaron parte vocales y directores de la Agencia Córdoba Deportes y la Agencia Córdoba Turismo, representantes del gobierno provincial y municipal, autoridades de universidades nacionales, representantes del Poder Legislativo y autoridades de instituciones educativas de la provincia de Córdoba.