El joven futbolista argentino Claudio “Diablito” Echeverri, de 19 años, jugará a préstamo en el Bayer Leverkusen de Alemania, luego de no ser considerado por Pep Guardiola en el Manchester City. El mediocampista chaqueño buscará continuidad en la Bundesliga, en un equipo que participará de la próxima edición de la Champions League.

La cesión al club alemán se concretó sin opción de compra y con el salario cubierto en su totalidad por el Bayer Leverkusen. El periodista especializado Fabrizio Romano confirmó que “ya se hizo la revisión médica y se sumará este miércoles” al plantel que dirige Xabi Alonso.

De acuerdo al diario alemán Bild, el Manchester City evaluó distintas opciones para ceder al ex River Plate. Entre los interesados figuraba también el Borussia Dortmund, pero finalmente la promesa argentina se inclinó por Leverkusen, equipo que este mercado perdió a figuras como Florian Wirtz y Jeremie Frimpong.

Echeverri, cuyo pase fue adquirido por el Manchester City a River Plate en 2024, disputó apenas tres partidos oficiales con el equipo inglés. Su debut se produjo el 17 de mayo de 2025, cuando ingresó 14 minutos en la final de la FA Cup ante el Crystal Palace.

El préstamo representa una nueva oportunidad para que el “Diablito” sume experiencia en Europa y pueda desarrollar su potencial en una liga competitiva, con mayor rodaje y visibilidad a nivel continental.