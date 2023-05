Pablo Villanueva se quedó este viernes con una clara victoria sobre Enzo Orellana en una pelea pactada a seis rounds en la categoría Crucero y en el marco de la Noche de Boxeo lll, organizada por la Municipalidad de San Francisco y Brito Boxing en el Superdomo. La velada contó con una nutrida agenda local, con el protagonismo de varios púgiles de la ciudad y la región.

En el combate estelar de la noche, el sanfrancisqueño Villanueva se impuso de manera unánime en las tarjetas (60- 54 / 60-54 / 59-55) ante el chaqueño en una pelea que resolvió con relativa comodidad y que pudo haberla cerrando antes. Para el pupilo de Hugo Ruffino significó una de sus últimas peleas en San Francisco ya que pondrá la mira en el exterior.

En la previa, Máximo Núñez consiguió un nuevo triunfo que lo catapulta en su camino al profesionalismo, esta vez ante Javier Pozo de Córdoba por puntos en tres rounds. El joven es entrenado por Juan Aguirre y Francisco Montenegro.

Resultados de la noche