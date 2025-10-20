Ciudad de Bolívar escribió una página histórica en el Estadio Único de San Nicolás: venció por penales 5-4 a Atlético Rafaela luego de empatar 0-0 en los 90 minutos reglamentarios y logró el ascenso a la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino.

El encuentro fue parejo, friccionado y con pocas emociones, propio de una final en juego único. Ninguno de los dos equipos logró romper el cero y todo se definió desde el punto penal, donde Bolívar fue más efectivo.

Cabe destacar que Atlético Rafaela venía de eliminar en semifinales a Sportivo Belgrano de San Francisco, lo que le permitió disputar esta instancia decisiva. Sin embargo, no pudo concretar su regreso a la segunda división y deberá reencauzar su camino en la Reválida por el segundo ascenso.

El árbitro del encuentro fue Juan Ignacio Nebbietti, acompañado por Joaquín Badano y Maximiliano Manduca como asistentes, y Antonela Pajón como cuarta árbitra.

El camino del campeón

Ciudad de Bolívar construyó su campaña con solidez desde el inicio del torneo. A lo largo de la Primera Fase, Segunda Fase y playoffs, sumó triunfos claves ante rivales como Gutiérrez, Villa Mitre, Olimpo, San Martín de Formosa y Argentino de Monte Maíz.

En total, disputó 31 partidos oficiales hasta la final, con un notable rendimiento colectivo e individual que lo posicionó como uno de los mejores equipos del Federal A 2025.

Con este logro, Bolívar jugará por primera vez en su historia en la Primera Nacional, consolidando un proyecto deportivo que crece año tras año.

Con una estructura consolidada, una campaña destacada y un trabajo sostenido en los últimos años, Ciudad de Bolívar escribe la página más importante de su joven historia y jugará por primera vez en la Primera Nacional en 2026.