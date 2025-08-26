Con el objetivo de consolidar a San Francisco como una ciudad cardio protegida, la Municipalidad, a través de la Secretaría de Salud, entregó un desfibrilador externo automático (DEA) al Club El Tala. De esta manera, la institución deportiva se convirtió en la número 17 en recibir este equipamiento fundamental para intervenir en casos de paro cardíaco.

La entrega fue encabezada por el intendente Damián Bernarte, acompañado por funcionarios municipales, y recibida por el presidente del club, Emanuel Amali, junto a miembros de la comisión directiva. Durante el acto, Bernarte destacó que estos dispositivos “contribuyen a realizar un trabajo efectivo ante una emergencia que pueda ocurrir en lugares como este, que reciben a una gran cantidad de personas cuando se desarrollan espectáculos deportivos”.

El secretario de Salud, Fernando Giacomino, subrayó que los DEA “son una herramienta más que salva vidas” y señaló que la política de gobierno busca garantizar que los espacios de gran concurrencia estén preparados para afrontar situaciones críticas, complementando la entrega de equipos con capacitaciones en RCP que se dictan mensualmente en la Tecnoteca.

Por su parte, el presidente del club, Emanuel Amali, agradeció la incorporación del dispositivo al remarcar que “es una importante herramienta de prevención para actuar ante la emergencia que puede salvar vidas”. En la misma línea, el médico de la institución, Daniel Elkin, resaltó la relevancia de que San Francisco avance en este plan al considerar que “no estamos exentos de atravesar por algún inconveniente y es importante contar con todos los elementos para prevenirlo”.

El DEA es un dispositivo portátil y sencillo de usar que analiza el ritmo cardíaco y, en caso de detectar una arritmia grave, guía al usuario para aplicar una descarga eléctrica capaz de restablecer la actividad normal del corazón, aumentando considerablemente las probabilidades de supervivencia en un paro cardíaco.