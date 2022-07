El San Francisco Rugby Club cayó este domingo en Córdoba y dejó pasar una gran oportunidad ante Taborín en el marco de la 12ª fecha del Super 8 "B". Fue por 23-20 con tries de Diego Buffa, Lautaro Pissani y Ramiro Diale; en tanto Lautaro Pisani marcó un penal y una conversión.

Pese a la derrota, el elenco sanfrancisqueño continúa tercero y continúa con chances concretas de avanzar a las semifinales.

En Intermedia fue victoria de Charabones por 10-5.

La 12º fecha

Taborín 23-20 Charabones

CRAR La Rioja 20-17 Mañke

Catamarca RC 27-19 Águilas (Gral. Deheza)

Zorros (Río Tercero) 25-25 Teros (Catamarca)

La tabla

1. Catamarca RC 53 pts.

2. CRAR La Rioja 42 pts.

3. Charabones 38 pts.

4. Las Águilas 29 pts.

5. Zorros 29 pts.

6. Teros 21 pts.

7. Taborín 10 pts.

8. Mañke 3 pts.

La 13ª fecha (penúltima)

CRAR La Rioja vs. Taborín

Mañke vs Teros

Charabones vs Catamarca RC

Águilas vs Zorros